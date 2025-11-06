logo

Бородянский суд впервые в Украине оправдал российского военного, обвиняемого в мародерстве во время оккупации Киевщины
Бородянский суд впервые в Украине оправдал российского военного, обвиняемого в мародерстве во время оккупации Киевщины

Фемида признала, что доказательств вины бойца Росгвардии, обвиняемого в ограблении дома в Блиставице, недостаточно. Правозащитники называют этот приговор первым оправдательным по делам о преступлениях российских военных против гражданских в Украине.

6 ноября 2025, 22:31
Автор:
avatar

Проніна Аня

Бородянский районный суд Киевской области вынес оправдательный приговор по делу российского военного, обвиняемого в ограблении жилья во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Бородянский суд впервые в Украине оправдал российского военного, обвиняемого в мародерстве во время оккупации Киевщины

Бородянский суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Киевской области – первый такой приговор в Украине

Согласно приговору, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, обвиняемый служил в составе воинской части № 6720 Росгвардии, которая дислоцировалась в селе Блиставица Бучанского района.

Следствие утверждало, что российский боец якобы незаконно завладел имуществом местной жительницы – электроинструментами, бытовой техникой, компьютерным оборудованием и мужской одеждой. Владелица дома рассказала, что по возвращении увидела дом разграбленным, а внутри – следы пребывания военных.

Впрочем, суд пришел к выводу, что предоставленных доказательств недостаточно, чтобы доказать вину этого обвиняемого. Ему инкриминировали нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УКУ), однако обвинение не смогло доказать вину вне разумного сомнения.

По словам правозащитников, документирующих военные преступления РФ, этот приговор стал первым оправдательным среди дел, связанных с мародерством, пытками или гражданскими убийствами.

В то же время, как писал ранее портал "Комментарии", в Украине впервые приговорен к пожизненному заключению российского военного , который расстрелял украинского пленника. Следствие установило, что 6 января 2024 года во время боев у поселка Приютное на Запорожском направлении Курашов, вооруженный автоматом Калашникова, расстрелял в упор украинского военнослужащего, сдавшегося в плен после исчерпания боекомплекта. От полученных ранений боец ВСУ погиб на месте.



