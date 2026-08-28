Бомбити міста України до капітуляції: у Держдумі озвучили цинічний план

Віцеспікер Державної думи Росії Петро Толстой фактично закликав до відкритих ударів по українських містах заради деморалізації населення та його примусу до капітуляції. Про це пише The Moscow Times із посиланням на видання "Можем объяснить", яке звернуло увагу на заяву російського політика в ефірі "Первого канала".

Петро Толстой. Фото: з відкритих джерел

Під час пропагандистського ток-шоу "Время покажет" ведучі порушили питання про майбутнє понад 20 мільйонів українців у разі перетворення території України на так звану "випалену землю".

У відповідь Толстой запропонував специфічну схему: російська сторона нібито могла б за добу попереджати жителів українських міст про заплановані удари, щоб цивільні встигли залишити населені пункти.

При цьому депутат прямо пов'язав можливі атаки з необхідністю психологічно зламати українців і змусити їх припинити опір російській армії.

Толстой заявив, що метою має стати настільки сильна деморалізація населення, щоб воно фактично перестало чинити опір російським військам.

Такі заяви прозвучали на тлі триваючих російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Москва систематично використовує ракети та безпілотники для атак по українських містах, а російські посадовці дедалі частіше публічно обговорюють необхідність посилення ударів.

Водночас пропозиція Толстого не змінює суті тактики, яку Росія вже застосовує: йдеться про використання масованих атак не лише як військового інструменту, а й як способу тиску на цивільне населення.

Його риторика демонструє, що в російському політичному просторі удари по містах розглядають як засіб примусу України до поступок і припинення опору.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи справді росіяни вже за 2 км від Слов'янська та Краматорська: що говорять у США.



