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Бомбить города Украины до капитуляции: в Госдуме озвучили циничный план

Вицеспикер Госдумы РФ Толстой предложил заранее предупреждать украинцев об ударах, чтобы они покидали города, а затем российские войска могли их захватывать

28 августа 2026, 11:47
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Кравцев Сергей

Вицеспикер Государственной думы России Петр Толстой фактически призвал к открытым ударам по украинским городам ради деморализации населения и его принуждения к капитуляции. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на издание "Можем объяснить", обратившее внимание на заявление российского политика в эфире "Первого канала".

Бомбить города Украины до капитуляции: в Госдуме озвучили циничный план

Петр Толстой. Фото: из открытых источников

Во время пропагандистского ток-шоу "Время покажет" ведущие подняли вопрос о будущем более 20 миллионов украинцев в случае превращения территории Украины в так называемую "обожженную землю".

В ответ Толстой предложил специфическую схему: российская сторона якобы могла бы в сутки предупреждать жителей украинских городов о запланированных ударах, чтобы граждане успели покинуть населенные пункты.

При этом депутат напрямую связал возможные атаки с необходимостью психологически сломать украинцев и заставить их прекратить сопротивление российской армии.

Толстой заявил, что целью должна стать столь сильная деморализация населения, чтобы оно фактически перестало сопротивляться российским войскам.

Такие заявления прозвучали на фоне продолжающихся российских ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Москва систематически использует ракеты и беспилотники для атак по украинским городам, а российские чиновники все чаще публично обсуждают необходимость усиления ударов.

В то же время, предложение Толстого не изменяет сути тактики, которую Россия уже применяет: речь идет об использовании массированных атак не только как военного инструмента, но и как способа давления на гражданское население.

Его риторика демонстрирует, что в российском политическом пространстве удары по городам рассматривают как средство принуждения Украины к уступкам и прекращению сопротивления.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли россияне уже в 2 км от Славянска и Краматорска: что говорят в США.




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