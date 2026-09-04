Болісний удар для Путіна: що вдалося уразити поблизу Сочі

У ніч на 4 вересня в районі Сочі сталася серія вибухів, після яких в одному з районів міста виникла велика пожежа. За даними OSINT-аналізу російського незалежного видання ASTRA та моніторингових Telegram-каналів, ціллю удару могли стати позиції російської протиповітряної оборони.

Удар по російському дивізіону ППО поблизу Сочі. Фото: з відкритих джерел

Відео, опубліковані очевидцями, дозволяють припустити, що спалах стався в районі селища Сіріус, неподалік річки Псоу та кордону з Абхазією. OSINT-аналітики пов'язують місце пожежі із районом розміщення російського зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400.

Місцеві жителі протягом ночі повідомляли про велику кількість вибухів. Після цього над районом піднявся високий стовп вогню, який, за свідченнями очевидців, було видно на значній відстані.

Паралельно стало відомо про пожежу на нафтобазі у Сочі. Поки що немає незалежного підтвердження масштабів пошкоджень та точних причин займання, проте відразу кілька епізодів цієї ночі привернули увагу спостерігачів.

Район Сіріуса вже не вперше опиняється у центрі повідомлень про атаки безпілотників. Раніше місцеві ЗМІ також писали про розміщення російськими військовими великого радару безпосередньо на узбережжі біля пляжу "Крила Балтики".

Якщо версія про удар по позиції ППО підтвердиться, це стане черговим епізодом атак на російські військові об'єкти на чорноморському узбережжі. Офіційні подробиці про характер пошкоджень та наслідки того, що сталося на момент публікації, не наводилися.

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