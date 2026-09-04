logo

BTC/USD

80983

ETH/USD

2508.8

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Болезненный удар для Путина: что удалось поразить вблизи Сочи
commentss НОВОСТИ Все новости

Болезненный удар для Путина: что удалось поразить вблизи Сочи

OSINT-аналитики обнаружили возможное место поражения российского ЗРК

4 сентября 2026, 06:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 4 сентября в районе Сочи произошла серия взрывов, после которых в одном из районов города возник крупный пожар. По данным OSINT-анализа российского независимого издания ASTRA и мониторинговых Telegram-каналов, целью удара могли стать позиции российской противовоздушной обороны.

Болезненный удар для Путина: что удалось поразить вблизи Сочи

Удар по российскому дивизиону ПВО вблизи Сочи. Фото: из открытых источников

Видео, опубликованные очевидцами, позволяют предположить, что возгорание произошло в районе поселка Сириус, неподалеку от реки Псоу и границы с Абхазией. OSINT-аналитики связывают место пожара с районом размещения российского зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400.

Местные жители в течение ночи сообщали о большом количестве взрывов. После этого над районом поднялся высокий столб огня, который, по свидетельствам очевидцев, был виден на значительном расстоянии.

Параллельно стало известно о пожаре на нефтебазе в Сочи. Пока нет независимого подтверждения масштабов повреждений и точных причин возгорания, однако сразу несколько эпизодов этой ночи привлекли внимание наблюдателей.

Район Сириуса уже не впервые оказывается в центре сообщений об атаках беспилотников. Ранее местные СМИ также писали о размещении российскими военными крупного радара непосредственно на побережье – возле пляжа "Крылья Балтики".

Если версия об ударе по позиции ПВО подтвердится, это станет очередным эпизодом атак по российским военным объектам на черноморском побережье. Официальные подробности о характере повреждений и последствиях произошедшего на момент публикации не приводились. 

Читайте также на портале "Комментарии" — война против Украины, которую Владимир Путин начал четыре с половиной года назад, этим летом все заметнее стала частью повседневной жизни россиян. Как пишет Associated Press, масштабные атаки беспилотников привели к закрытиям аэропортов, ударам по нефтяной инфраструктуре и пожарам на крупных складских объектах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости