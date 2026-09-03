Россияне пережили самое ужасное лето: на Западе указали главный фактор, который изменил войну

Война против Украины, которую Владимир Путин начал четыре с половиной года назад, этим летом все заметнее стала частью повседневной жизни россиян. Как пишет Associated Press, масштабные атаки беспилотников привели к закрытиям аэропортов, ударам по нефтяной инфраструктуре и пожарам на крупных складских объектах.

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным Минобороны России, которые проанализировало AP, в июне, июле и августе над территорией РФ и временно оккупированным Крымом российские силы заявили о перехвате более 43,3 тысячи украинских беспилотников. Для сравнения, за аналогичный период прошлого лета сообщалось примерно о 7,7 тысячи таких аппаратов.

Одним из первых громких эпизодов стало нападение 3 июня на нефтяной терминал под Санкт-Петербургом – атака произошла во время проведения главного российского экономического форума. В последующие недели украинские удары затронули нефтеперерабатывающие предприятия и логистические объекты, включая склады Wildberries и Ozon.

География атак расширилась от Москвы до Екатеринбурга и Омска. По словам директора "Левада-центра" Дениса Волкова, такая интенсивность кампании и рост числа беспилотников стали для многих россиян шокирующим фактором.

Глава Macro-Advisory Крис Уифер также отмечает изменение общественных настроений. По его словам, осведомленность россиян о войне выросла, а прежнее ощущение, что конфликт происходит где-то далеко, стало слабее: люди чаще обсуждают происходящее и выражают недовольство.

Дополнительную нервозность вызывают слухи о возможной новой мобилизации. AP приводит историю 23-летней москвички, которая вместе с мужем уехала из страны, опасаясь его призыва. По ее словам, война теперь воспринимается как фактор, способный затронуть практически любого человека независимо от места проживания.

При этом рост тревожности пока не привел к массовым протестам или заметному изменению политического поведения. Эксперты отмечают, что власти по-прежнему контролируют общественную и избирательную повестку.

Татьяна Становая из Евразийского центра Карнеги считает показательным снятие партии "Яблоко" с выборов: по ее оценке, российские власти не хотят превращать избирательную кампанию в публичное обсуждение вопроса о войне и мире.

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