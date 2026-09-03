Росіяни пережили найжахливіше літо: на Заході вказали головний фактор, який змінив війну

Війна проти України, яку Володимир Путін розпочав чотири з половиною роки тому, цього літа все помітніше стала частиною повсякденного життя росіян. Як пише Associated Press, масштабні атаки безпілотників призвели до закриття аеропортів, ударів по нафтовій інфраструктурі та пожеж на великих складських об'єктах.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними Міноборони Росії, які проаналізувало AP, у червні, липні та серпні над територією РФ та тимчасово окупованим Кримом російські сили заявили про перехоплення понад 43,3 тисяч українських безпілотників. Для порівняння, за аналогічний період минулого літа повідомлялося приблизно про 7,7 тисяч таких апаратів.

Одним із перших гучних епізодів став напад 3 червня на нафтовий термінал під Санкт-Петербургом – атака сталася під час проведення головного російського економічного форуму. У наступні тижні українські удари торкнулися нафтопереробних підприємств та логістичних об'єктів, включаючи склади Wildberries та Ozon.

Географія атак розширилася від Москви до Єкатеринбурга та Омська. За словами директора "Левада-центру" Дениса Волкова, така інтенсивність кампанії та зростання кількості безпілотників стали для багатьох росіян шокуючим чинником.

Глава Macro-Advisory Кріс Віфер також зазначає зміну суспільних настроїв. За його словами, поінформованість росіян про війну зросла, а колишнє відчуття, що конфлікт відбувається десь далеко, стало слабшим: люди частіше обговорюють те, що відбувається, і висловлюють невдоволення.

Додаткову нервозність викликають чутки про можливу нову мобілізацію. AP наводить історію 23-річної москвички, яка разом із чоловіком поїхала з країни, побоюючись його заклику. За її словами, війна тепер сприймається як фактор, здатний торкнутися практично будь-якої людини незалежно від місця проживання.

При цьому зростання тривожності поки не призвело до масових протестів чи помітної зміни політичної поведінки. Експерти зазначають, що влада, як і раніше, контролює громадський і виборчий порядок денний.

Тетяна Станова з Євразійського центру Карнегі вважає показовим зняття партії "Яблуко" з виборів: за її оцінкою, російська влада не хоче перетворювати виборчу кампанію на публічне обговорення питання про війну та мир.

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