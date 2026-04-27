«Боимся и не знаем, как нам жить»: росіяни в повному відчаї

У місті Туапсе місцеві жителі повідомляють про погіршення екологічної ситуації після інцидентів на нафтопереробній інфраструктурі.

Росіяни про повітря після атак на Туапсе

За їхніми словами, територія міста частково покрита шаром сажі та нафтопродуктів, а в повітрі відчувається різкий запах. Люди скаржаться на проблеми з диханням і змушені використовувати маски.

Також мешканці обговорюють наслідки забруднення для побуту: як очищати автомобілі, де брати чисту воду та чи можна розраховувати на компенсації за пошкоджене майно.

Окремо звучать побоювання щодо подальшого розвитку ситуації, адже частина людей зазначає, що подібні інциденти стали регулярними.

Офіційні органи РФ наразі не надали повної інформації про масштаби забруднення та можливі ризики для здоров’я населення.

Експерти зазначають, що подібні події можуть мати довготривалі екологічні наслідки для регіону.

Зокрема, за оновленими даними, внаслідок удару 26 квітня 2026 року по нафтопереробному заводу в місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Також підтверджено наслідки ураження 20 квітня 2026 року в районі нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї РФ. У результаті удару було знищено 24 резервуари та ще чотири отримали пошкодження. Українські військові зазначають, що такі дії спрямовані на зниження спроможностей противника забезпечувати свою армію ресурсами. У Силах оборони наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі в межах протидії збройній агресії Росії проти України.

