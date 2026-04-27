«Боимся и не знаем, как нам жить»: росіяни в повному відчаї

Ткачова Марія
У місті Туапсе місцеві жителі повідомляють про погіршення екологічної ситуації після інцидентів на нафтопереробній інфраструктурі.
Росіяни про повітря після атак на Туапсе
За їхніми словами, територія міста частково покрита шаром сажі та нафтопродуктів, а в повітрі відчувається різкий запах. Люди скаржаться на проблеми з диханням і змушені використовувати маски.
Також мешканці обговорюють наслідки забруднення для побуту: як очищати автомобілі, де брати чисту воду та чи можна розраховувати на компенсації за пошкоджене майно.
Окремо звучать побоювання щодо подальшого розвитку ситуації, адже частина людей зазначає, що подібні інциденти стали регулярними.
Офіційні органи РФ наразі не надали повної інформації про масштаби забруднення та можливі ризики для здоров’я населення.
Експерти зазначають, що подібні події можуть мати довготривалі екологічні наслідки для регіону.