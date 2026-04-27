«Боимся и не знаем, как нам жить»: русские в полном отчаянии

В Туапсе местные жители сообщают об ухудшении экологической ситуации после инцидентов на нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Россияне про воздух после атак на Туапсе

По их словам, территория города частично покрыта сажевым слоем и нефтепродуктами, а в воздухе ощущается резкий запах. Люди жалуются на проблемы с дыханием и вынуждены использовать маски.

Также обсуждают последствия загрязнения для быта: как очищать автомобили, где брать чистую воду и можно ли рассчитывать на компенсации за поврежденное имущество.

Отдельно звучат опасения по поводу дальнейшего развития ситуации, ведь часть людей отмечает, что подобные инциденты стали регулярными.

Официальные органы РФ пока не предоставили полной информации о масштабах загрязнения и возможных рисках для здоровья населения.

Эксперты отмечают, что подобные события могут иметь длительные экологические последствия для региона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражений нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории России.

В частности, по обновленным данным, в результате удара 26 апреля 2026 года по нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти. Также подтверждены последствия поражения 20 апреля 2026 года в районе нефтеперерабатывающего завода Туапсинский в Краснодарском крае РФ. В результате удара были уничтожены 24 резервуара и еще четыре получили повреждения. Украинские военные отмечают, что подобные действия направлены на снижение способностей противника обеспечивать свою армию ресурсами. В Силах обороны отмечают, что подобные операции будут продолжаться и дальше в рамках противодействия вооруженной агрессии России против Украины.

