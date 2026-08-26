Ситуація на внутрішньому ринку продовольства України продемонструвала неочікувану динаміку, зумовлену дією зовнішніх чинників. Попри прогнози щодо зростання вартості життя, вимушене обмеження логістичних маршрутів заблокувало подорожчання базового кошика товарів першої необхідності.

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Як зазначив відомий український фінансист, обмеження морського сполучення призвело до того, що величезні обсяги врожаю залишилися всередині держави.

"Парадокс. Блокування одеського конгломерату портів, — наголосив у ефірі телеканалу Ранок.LIVE економіст Олександр Савченко, аналізуючи поточні ринкові тенденції, — позитивно впливає на ціни".

За словами експерта, неможливість здійснювати масштабні відвантаження збіжжя та інших товарів на світові ринки сформувала внутрішній профіцит. Цей чинник повністю перекриває негативні фінансові наслідки, спричинені ускладненням залізничних та автомобільних перевезень.

"Така вимушена переорієнтація створює ситуацію перевиробництва, — резюмував фахівець, розкриваючи внутрішні механізми ціноутворення, — що стає стримувальним фактором для інфляції та дозволяє зберігати доступну вартість базових харчових продуктів".

Він додав, що велика кількість пропозиції на ринку змушує виробників конкурувати між собою, утримуючи цінники від різкого зростання на радість пересічним споживачам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що контррозвідка Служби безпеки України у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ провела успішну спецоперацію на Одещині. Правоохоронці знешкодили глибоко законспированого ворожого поплічника, який служив в українському війську та паралельно допомагав окупантам нищити південні регіони нашої держави.