Мобілізація пішла не за планом: стало відомо, хто допомагав розбивати Одесу

Контррозвідка Служби безпеки України у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ провела успішну спецоперацію на Одещині. Правоохоронці знешкодили глибоко законспированого ворожого поплічника, який служив в українському війську та паралельно допомагав окупантам нищити південні регіони нашої держави.

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Зрадником виявився нещодавно мобілізований чоловік, який проходив службу в лавах однієї з механізованих бригад.

"Ним виявився завербований ворогом мобілізований, — повідомляють у пресцентрі СБУ деталі про особу затриманого, — який коригував ворожі обстріли на півдні України".

Згідно з матеріалами кримінального провадження, представники російських спецслужб помітили фігуранта на просторах інтернету. Чоловік прагнув без особливих зусиль покращити своє фінансове становище і залишав відповідні запити в соцмережах.

"Військовий потрапив до уваги рашистів, — пояснюють слідчі шлях залучення агента до протиправної діяльності, — коли шукав “швидкі” заробітки у Телеграм-каналах".

Отримавши інструкції від свого російського куратора, фігурант узяв в оренду легковик та під виглядом звичайних поїздок почав досліджувати Одесу та приміські території. Він таємно знімав на камеру мобільного пристрою локації військових об'єктів та фіксував точне географічне розташування підрозділів ЗСУ на електронних картах Google.

Втім, завершити свій злочинний задум чоловіку не вдалося. Кіберфахівці спецслужби розкрили його діяльність ще на етапі збору інформації та організували затримання безпосередньо під час чергової спроби шпигунства.

"Задокументували її та затримали його “на гарячому”, — наголошують в українському відомстві, описуючи фінал спецоперації, — коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ".

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили у затриманого мобільний телефон із незаперечними доказами листування з ворогом. Також було знайдено електронний гаманець, за допомогою якого зловмисник планував перевести в готівку обіцяні росіянами криптовалютні кошти.

На підставі зібраних доказів фігуранту офіційно оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без жодної можливості виходу під заставу. За скоєне колишньому військовому загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 серпня російські війська завдали чергового удару по Одесі та області. Після атаки пожежа виникла в одному з торговельних центрів у районі селища Котовського. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".