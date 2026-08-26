Мобилизация пошла не по плану: стало известно, кто помогал разбивать Одессу

Контрразведка Службы безопасности Украины в тесном взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ провела успешную спецоперацию в Одесской области. Правоохранители обезвредили глубоко законспирированного вражеского приспешника, который служил в украинском войске и параллельно помогал оккупантам уничтожать южные регионы нашего государства.

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Предателем оказался недавно мобилизованный мужчина, который проходил службу в рядах одной из механизированных бригад.

"Им оказался завербованный врагом мобилизованный, — сообщают в пресс-центре СБУ детали о личности задержанного, — корректировавший вражеские обстрелы на юге Украины".

Согласно материалам уголовного производства представители российских спецслужб заметили фигуранта на просторах интернета. Мужчина стремился без особого труда улучшить свое финансовое положение и оставлял соответствующие запросы в соцсетях.

"Военный попал во внимание рашистов, — объясняют следственный путь привлечения агента к противоправной деятельности, — когда искал скорые заработки в Телеграмм-каналах".

Получив инструкции от своего российского куратора, фигурант взял в аренду легковушку и под видом обычных поездок начал исследовать Одессу и пригородные территории. Он тайно снимал на камеру мобильного устройства локацию военных объектов и фиксировал точное географическое расположение подразделений ВСУ на электронных картах Google.

Впрочем, завершить свой преступный замысел мужчине не удалось. Киберспециалисты спецслужбы раскрыли его деятельность еще на этапе сбора информации и организовали задержание непосредственно во время очередной попытки шпионажа.

"Задокументировали ее и задержали его "на горячем", — подчеркивают в украинском ведомстве, описывая финал спецоперации, — когда он проводил доразведку вблизи объекта ВСУ".

Во время проведения обысков правоохранители изъяли у задержанного мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом. Также был найден электронный кошелек, с помощью которого злоумышленник планировал обналичить обещанные россиянами криптовалютные средства.

На основании собранных доказательств фигурант официально объявлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без всякой возможности выхода под залог. За совершенное бывшему военному грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 августа российские войска нанесли очередной удар по Одессе и области. После атаки пожар возник в одном из торговых центров в районе поселка Котовского. По предварительной информации местных СМИ, речь идет о гипермаркете "Эпицентр" .