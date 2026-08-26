Ситуация на внутреннем рынке продовольствия Украины продемонстрировала неожиданную динамику, вызванную действием внешних факторов. Несмотря на прогнозы роста стоимости жизни, вынужденное ограничение логистических маршрутов заблокировало подорожание базовой корзины товаров первой необходимости.

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Как отметил известный украинский финансист, ограничение морского сообщения привело к тому, что огромные объемы урожая остались внутри государства.

"Парадокс. Блокировка одесского конгломерата портов, — подчеркнул в эфире телеканала Ранок. Live экономист Александр Савченко, анализируя текущие рыночные тенденции, — положительно влияет на цены".

По словам эксперта, невозможность производить масштабные отгрузки зерна и других товаров на мировые рынки сформировала внутренний профицит. Этот фактор полностью перекрывает негативные финансовые последствия, вызванные усложнением железнодорожных и автомобильных перевозок.

"Такая вынужденная переориентация создает ситуацию перепроизводства, — резюмировал специалист, раскрывая внутренние механизмы ценообразования, — что становится сдерживающим фактором для инфляции и позволяет сохранять доступную стоимость базовых пищевых продуктов".

Он добавил, что большое количество предложения на рынке заставляет производителей конкурировать между собой, удерживая ценники от резкого роста на радость рядовым потребителям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что контрразведка Службы безопасности Украины в тесном взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ провела успешную спецоперацию в Одесской области. Правоохранители обезвредили глубоко законспирированного вражеского приспешника, который служил в украинском войске и параллельно помогал оккупантам уничтожать южные регионы нашего государства .