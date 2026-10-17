Блекаут у великому обласному центі: чому ситуація критична після ударів РФ

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Кравцев Сергей
У суботу вранці стало відомо про блекаут у Вінниці внаслідок російських терористичних ударів. Як передає портал "Коментарі", про це стало відомо із повідомлення мера Вінниці Сергія Моргунова у соцмережі.
Відключення світла у Вінниці. Фото: з відкритих джерел
Мер зазначив, що фахівці оцінюють масштаби руйнувань.
Він додав, що критично важлива інфраструктура працює на резервному харчуванні.
Варто зазначити, що напередодні, у п'ятницю, повідомлялося, що у Вінниці російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, але станом на 18:20 їхня кількість зросла до шести. Усіх доправили до лікарні.
Додамо, 16 жовтня Росія атакувала Луцьк та Волинську область реактивними дронами. У Маневичах безпілотник потрапив у підприємство, спричинивши загрозу викиду небезпечних речовин. В області є загиблий та постраждалі.
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