Блекаут у великому обласному центі: чому ситуація критична після ударів РФ

У суботу вранці стало відомо про блекаут у Вінниці внаслідок російських терористичних ударів. Як передає портал "Коментарі", про це стало відомо із повідомлення мера Вінниці Сергія Моргунова у соцмережі.

Відключення світла у Вінниці. Фото: з відкритих джерел

Мер зазначив, що фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Він додав, що критично важлива інфраструктура працює на резервному харчуванні.

"Поки немає світла, електротранспорт працювати не буде. Зате на вулиці вийде більше автобусів та маршрутних таксі", – йдеться у повідомленні мера.

Варто зазначити, що напередодні, у п'ятницю, повідомлялося, що у Вінниці російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, але станом на 18:20 їхня кількість зросла до шести. Усіх доправили до лікарні.

Додамо, 16 жовтня Росія атакувала Луцьк та Волинську область реактивними дронами. У Маневичах безпілотник потрапив у підприємство, спричинивши загрозу викиду небезпечних речовин. В області є загиблий та постраждалі.

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