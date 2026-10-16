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Удар РФ по Волыни: с ким призывом власти экстренно обратились к людям

На одном из предприятий поселка возможна аварийная ситуация с опасным химическим веществом

16 октября 2026, 11:44
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Кравцев Сергей

В поселке Маневичи Волынской области предупредили о возможной аварии на одном из местных предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в воздух. Об этом сообщил поселковый голова Александр Гаврилюк.

Удар РФ по Волыни: с ким призывом власти экстренно обратились к людям

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Местных жителей призвали сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Подробности возможной аварии и точный масштаб угрозы в опубликованном сообщении не уточняются.

Аммиак представляет опасность для здоровья: при попадании в воздух он способен раздражать глаза, кожу и дыхательные пути, а при высокой концентрации может вызвать тяжелое отравление. Поэтому предупреждение властей требует серьезного отношения, даже если информация о фактическом выбросе пока не подтверждена.

Дополнительную тревогу вызывает ситуация на частном предприятии "Агрофрукт ЛТД", которое пострадало в результате атаки. По информации областной военной администрации, в результате происшествия погиб один человек, еще восемь получили травмы.

"Пожар локализован, но не ликвидирован. Ликвидация последствий продолжается", — сообщили в ОВА.

Таким образом, на месте происшествия сохраняется напряженная обстановка: спасательные службы продолжают работу, а жители получили предупреждение о возможной химической опасности.

Жителям Маневичей следует ориентироваться на официальные сообщения местных властей и экстренных служб, не приближаться к потенциально опасному объекту и выполнять указания специалистов. При появлении резкого химического запаха или признаков раздражения дыхательных путей необходимо немедленно сообщить об этом экстренным службам и следовать их инструкциям.

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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.havryliuk.14/posts/pfbid034qYoN1Ji7qMynwYtP2DsdrGFqmdZkfgoWWM3ARQ15BmB8V8AtGny93LtX24H7d96l
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