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Удар РФ по Волині: з яким закликом влада екстрено звернулася до людей

На одному з підприємств селища можлива аварійна ситуація із небезпечною хімічною речовиною

16 жовтня 2026, 11:44
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Кравцев Сергей

У селищі Маневичі Волинської області попередили про можливу аварію на одному з місцевих підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в повітря. Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.

Удар РФ по Волині: з яким закликом влада екстрено звернулася до людей

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Місцевих мешканців закликали зберігати спокій, бути уважними та дотримуватись правил безпеки. Подробиці можливої аварії та точний масштаб загрози в опублікованому повідомленні не уточнюються.

Аміак становить небезпеку для здоров'я: при попаданні в повітря він здатний дратувати очі, шкіру та дихальні шляхи, а при високій концентрації може спричинити тяжке отруєння. Тому попередження влади потребує серйозного ставлення, навіть якщо інформація про фактичний викид поки що не підтверджена.

Додаткову тривогу викликає ситуація на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД", яке постраждала внаслідок атаки. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок пригоди загинула одна людина, ще вісім отримали травми.

"Пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків продовжується", — повідомили в ОВА.

Таким чином, на місці події зберігається напружена обстановка: рятувальні служби продовжують роботу, а мешканці отримали попередження про можливу хімічну небезпеку.

Жителям Маневичів слід орієнтуватися на офіційні повідомлення місцевої влади та екстрених служб, не наближатися до потенційно небезпечного об'єкту та виконувати вказівки фахівців. При появі різкого хімічного запаху або ознак подразнення дихальних шляхів необхідно негайно повідомити про це екстрені служби та дотримуватися їх інструкцій.

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Джерело: https://www.facebook.com/oleksandr.havryliuk.14/posts/pfbid034qYoN1Ji7qMynwYtP2DsdrGFqmdZkfgoWWM3ARQ15BmB8V8AtGny93LtX24H7d96l
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