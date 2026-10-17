logo

BTC/USD

81617

ETH/USD

2432.88

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Блекаут в большом областном центе: почему ситуация критическая после ударов РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Блекаут в большом областном центе: почему ситуация критическая после ударов РФ

Из-за российской атаки в Виннице – блекаут

17 октября 2026, 08:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В субботу утром стало известно о блэкауте в Виннице в результате российских террористических ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из сообщения мэра Винницы Сергея Моргунова в соцсети.

Блекаут в большом областном центе: почему ситуация критическая после ударов РФ

Отключение света в Виннице. Фото: из открытых источников

Мэр отметил, специалисты оценивают масштабы разрушений.

Он добавил, что критически важная инфраструктура работает на резервном питании.

"Пока нет света, электротранспорт работать не будет. Зато на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси", – говорится в сообщении мэра.

Стоит отметить, накануне, в пятницу, сообщалось, что в Виннице российская атака повредила гражданскую инфраструктуру. Сначала было известно о четырёх пострадавших, но по состоянию на 18:20 их число возросло до шести. Всех доставили в больницу.

Добавим, 16 октября Россия атаковала Луцк и Волынскую область реактивными дронами. В Маневичах беспилотник попал в предприятие, вызвав угрозу выброса опасных веществ. В области есть погибший и пострадавшие.                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина получает разведывательную информацию от десятков стран, однако данные о пусках баллистических ракет ей предоставляют Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе.

По словам главы государства, за время полномасштабной войны Украина выстроила широкую систему международного обмена разведданными. В сотрудничестве участвуют многие партнеры, которые помогают Киеву получать сведения, необходимые для оценки ситуации и защиты страны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/morgunovofficial/11667
Теги:

Новости

Все новости