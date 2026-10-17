Блекаут в большом областном центе: почему ситуация критическая после ударов РФ

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Кравцев Сергей
В субботу утром стало известно о блэкауте в Виннице в результате российских террористических ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из сообщения мэра Винницы Сергея Моргунова в соцсети.
Отключение света в Виннице. Фото: из открытых источников
Мэр отметил, специалисты оценивают масштабы разрушений.
Он добавил, что критически важная инфраструктура работает на резервном питании.
Стоит отметить, накануне, в пятницу, сообщалось, что в Виннице российская атака повредила гражданскую инфраструктуру. Сначала было известно о четырёх пострадавших, но по состоянию на 18:20 их число возросло до шести. Всех доставили в больницу.
Добавим, 16 октября Россия атаковала Луцк и Волынскую область реактивными дронами. В Маневичах беспилотник попал в предприятие, вызвав угрозу выброса опасных веществ. В области есть погибший и пострадавшие.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина получает разведывательную информацию от десятков стран, однако данные о пусках баллистических ракет ей предоставляют Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе.
По словам главы государства, за время полномасштабной войны Украина выстроила широкую систему международного обмена разведданными. В сотрудничестве участвуют многие партнеры, которые помогают Киеву получать сведения, необходимые для оценки ситуации и защиты страны.