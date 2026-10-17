Блекаут в большом областном центе: почему ситуация критическая после ударов РФ

В субботу утром стало известно о блэкауте в Виннице в результате российских террористических ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из сообщения мэра Винницы Сергея Моргунова в соцсети.

Отключение света в Виннице. Фото: из открытых источников

Мэр отметил, специалисты оценивают масштабы разрушений.

Он добавил, что критически важная инфраструктура работает на резервном питании.

"Пока нет света, электротранспорт работать не будет. Зато на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси", – говорится в сообщении мэра.

Стоит отметить, накануне, в пятницу, сообщалось, что в Виннице российская атака повредила гражданскую инфраструктуру. Сначала было известно о четырёх пострадавших, но по состоянию на 18:20 их число возросло до шести. Всех доставили в больницу.

Добавим, 16 октября Россия атаковала Луцк и Волынскую область реактивными дронами. В Маневичах беспилотник попал в предприятие, вызвав угрозу выброса опасных веществ. В области есть погибший и пострадавшие.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина получает разведывательную информацию от десятков стран, однако данные о пусках баллистических ракет ей предоставляют Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе.

По словам главы государства, за время полномасштабной войны Украина выстроила широкую систему международного обмена разведданными. В сотрудничестве участвуют многие партнеры, которые помогают Киеву получать сведения, необходимые для оценки ситуации и защиты страны.



