Блекаут у РФ остаточно скасовується: Зеленський спантелечив дивнмим рішенням

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії здійснюються виключно у відповідь на атаки ворога по українських об’єктах.

"Якщо Росія припинить удари по нашій енергетиці, ми також не будемо завдавати ударів по їхніх системах", – заявив він під час спілкування з журналістами.

Глава держави додав, що останнім часом через глобальну енергетичну кризу, посилену війною в Ірані, від партнерів надходили сигнали щодо необхідності зменшення ударів по нафтовому та енергетичному сектору Росії.

"Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не атакувати українські енергооб’єкти – ми також не будемо завдавати ударів по їхніх", – підкреслив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна відкрита до переговорів щодо різних форм перемир’я з Москвою, зокрема:

· повне припинення вогню;

· енергетичне перемир’я;

· перемир’я на морі та в небі, що охоплює питання енергетики та постачання продовольства.

"Повністю – щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по інфраструктурі. Ми все це пропонували. І ми відкриті. Якщо "рускіє" будуть готові – будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час – ми готові розв’язати це питання", – додав Зеленський.

Щодо останніх дій по енергооб’єктах Росії, СБУ повідомила про кілька ударів. 29 березня українські БПЛА атакували нафтотермінал у порту Усть-Луга у Ленінградській області, що спричинило пожежу та значні руйнування. Днем раніше уражено нафтопереробний завод "Ярославський", де також сталася пожежа.

Раніше, 26 березня, було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський", пошкоджено установки первинного перероблення нафти та інші об’єкти, що постачають пальне для російської армії.

