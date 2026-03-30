Блэкаут в РФ окончательно отменяется: Зеленский озадачил странным решением

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что удары по энергетической инфраструктуре России производятся исключительно в ответ на атаки врага по украинским объектам.

"Если Россия прекратит удары по нашей энергетике, мы также не будем наносить удары по их системам", – заявил он во время общения с журналистами.

Глава государства добавил, что в последнее время из-за глобального энергетического кризиса, усиленного войной в Иране, от партнеров поступали сигналы о необходимости уменьшения ударов по нефтяному и энергетическому сектору России.

"Я еще раз подчеркиваю, что если Россия готова не атаковать украинские энергообъекты — мы также не будем наносить удары по ним", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украина открыта к переговорам по разным формам перемирия с Москвой, в частности:

· полное прекращение огня;

· энергетическое перемирие;

· перемирие на море и в небе, охватывающее вопросы энергетики и снабжения продовольствием.

"Полностью – чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если "русские" будут готовы – пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время – мы готовы решить этот вопрос", – добавил Зеленский.

Относительно последних действий по энергообъектам России СБУ сообщила о нескольких ударах. 29 марта украинские БПЛА атаковали нефтетерминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, что повлекло за собой пожар и значительные разрушения. Днем ранее поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский", где также произошел пожар.

Ранее, 26 марта, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришский", повреждены установки первичной переработки нефти и другие объекты, поставляющие горючее для российской армии.

