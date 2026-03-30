Україна отримає критично необхідний "подарунок", але є шокуючий нюанс: деталі

Іспанія вирішила підтримати Україну, передавши дефіцитні ракети Patriot PAC-2, щоб зміцнити її оборонні можливості проти російських атак. Як повідомляє видання El Pais, це рішення стало наслідком зустрічі прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з президентом України Володимиром Зеленським у Мадриді в березні 2026 року. Загальна вартість постачання оцінюється в 15 мільйонів євро, і воно включає п’ять одиниць ракет Patriot PAC-2.

Іспанія передасть Україні 5 ракет Patriot. Фото: Reuters

Хоча ці ракети не належать до найновішої версії PAC-3, їхня ціна становить приблизно 3–4 мільйони доларів за одиницю, що в сумі та дає заявлену суму. Міністерство оборони України планує модернізувати частину наявних систем до версії PAC-3 у майбутньому, але і зараз ці ракети забезпечать критичну підтримку для ППО.

Це вже не перший випадок, коли Іспанія постачає Україні системи Patriot. У 2024 році Київ отримав дві партії цих комплексів, хоча точну кількість ракет тоді не розкривали. Крім того, прем’єр Санчес підтвердив постачання озброєння на суму 1 мільярд євро протягом 2026 року відповідно до раніше підписаної угоди травня 2024 року. Це підвищить загальний обсяг іспанської військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року до 4 мільярдів євро.

За даними ЄС, під час зимових обстрілів України Росією українські сили витратили приблизно 700 ракет-перехоплювачів Patriot. Як зазначив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, така кількість майже дорівнює обсягу виробництва цих ракет американськими компаніями за рік. На тлі зростання конфліктів на Близькому Сході аналітики Bloomberg попереджають про можливий дефіцит Patriot для України, що робить іспанське постачання особливо важливим.

За останніми даними, на різних напрямках скупчено значну кількість ударного озброєння, готового до запуску. Моніторингові канали вже повідомляють, що на пускові майданчики доставлено близько 805 одиниць, серед яких приблизно 800 бойових безпілотників "Шахед", до 20 крилатих та до 35 балістичних ракет. Найбільше дронів зосереджено на аеродромах "Шаталово" — близько 175 одиниць, "Міллерево" та "Приморськ-Ахтарськ" — по 150.