“Бійці "Азову" скаржаться на великі втрати в батальйоні”: що відомо

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейк про ситуацію в батальйоні “Азов”

1 жовтня 2025, 19:14
У Росії не припиняють спроб дискредитувати українських захисників та створити картинку “перемог” російської армії. 

“Бійці "Азову" скаржаться на великі втрати в батальйоні”: що відомо

Військовий. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що інформація про нібито “бійців Азову”, які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні”, є фейком. У Центрі пояснили, що пропагандистські ресурси РФ поширюють відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові "Азову", і командування кинуло їх напризволяще. Також у відео йдеться про нібито великі втрати батальйону.

Аналітики ЦПД пояснили, що насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. На штучне відео вказують неприродні паузи, “ковтання”слів, штучна міміка та “скляний” погляд. Також можна помітити, що деякі з “героїв” кліпають очима або занадто рідко, або надто часто. А це, як зазначають в ЦПД, є типовою ознакою генерації ШІ. Крім того, звук “вибухів” накладений поверх відео.

“Мета фейку — створити картинку “перемог” російської армії та дискредитувати професійність і стійкість бійців “Азову”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Також у ЦПД нагадали, що раніше російські пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців “Азову” під Глущенковим.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські спецслужби готували теракти у Львові — планували підірвати військових, “заманивши” їх на побачення. У СБУ повідомили, щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику “запрошення на побачення”. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02EW2BAFpqmyYWdp3ER6qMsPEzoJgX8feCPWixdumTDQKu3PYCX19HfADohZUKeWKUl
