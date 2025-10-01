"Бойцы "Азова" жалуются на большие потери в батальоне": что известно

В России не прекращают попытки дискредитировать украинских защитников и создать картинку "побед" российской армии.

Военный. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация о якобы “бойцах Азове”, которые вроде бы жалуются на командование и большие потери в своем батальоне”, является фейком. В Центре объяснили, что пропагандистские ресурсы РФ распространяют видео, где несколько мужчин в военной форме заявляют, что они военные. Также в видео говорится о якобы больших потерях батальона.

Аналитики ЦПД объяснили, что на самом деле это видео создано с помощью искусственного интеллекта. На искусственное видео указывают неестественные паузы, "глотание" слов, искусственная мимика и "стеклянный" взгляд. Также можно заметить, что некоторые из "героев" моргают глазами или слишком редко, или слишком часто. А это, как отмечают в ЦПД, является обычным признаком генерации ИИ. Кроме того, звук "взрывов" наложен поверх видео.

“Цель фейка – создать картинку “побед” российской армии и дискредитировать профессиональность и устойчивость бойцов “Азова”, – пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Также в ЦПД напомнили, что ранее российские пропагандисты распространяли фейки об уничтожении бойцов "Азова" под Глущенковым.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские спецслужбы готовили теракты во Львове — планировали подорвать военных, "заманив" их на свидание. В СБУ сообщили, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику приглашения на свидание. Для этого российские спецслужбы создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".



