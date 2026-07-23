Біля кордону сотні ракет і тисячі дронів: монітори шокували планами РФ щод нового удару

Моніторингові канали попереджають про можливе посилення ракетної загрози з боку Росії. Зокрема, повідомляється, що окупаційні війська продовжують перекидати балістичні ракети до прикордонних областей РФ, а також накопичувати ударні безпілотники типу Shahed. Водночас українська влада та військове командування офіційно не підтверджували ці відомості.

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За оприлюдненими даними, до пускових районів у Брянській області Росії нібито доставили ще 16 балістичних ракет "Іскандер" та С-400. Також стверджується, що в Курській області було розміщено сім гіперзвукових ракет "Циркон".

Згідно з цією інформацією, станом на сьогодні на території Брянської області може перебувати 21 балістична ракета, а в Курській області — шість балістичних ракет та сім "Цирконів", які потенційно можуть бути використані для ударів по території України.

Окремо повідомляється, що російські війська нібито накопичили близько 4000 ударних безпілотників "Шахед". Якщо ця інформація відповідає дійсності, йдеться про один із найбільших запасів дронів-камікадзе за весь час повномасштабної війни. Водночас незалежного підтвердження цих цифр наразі немає.

Перелік засобів ураження, які Росія може застосувати, залишається без змін: стратегічна авіація Ту, балістичні ракети, ударні безпілотники та, ймовірно, крилаті ракети "Калібр". Основною ціллю традиційно називають Київ, однак цього разу під загрозою також можуть опинитися об'єкти у Житомирській та Рівненській областях. Водночас звертається увага на збільшення кількості засобів ураження, які противник уже підготував до можливого застосування.

На тлі таких повідомлень жителів Києва та інших регіонів закликають бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Експерти неодноразово наголошували, що балістичні ракети долають відстань до українських міст за лічені хвилини, тому часу на реагування під час таких атак залишається мінімум.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається нав'язати Україні новий етап так званої зернової угоди, щоб убезпечити власну портову інфраструктуру від ударів. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в умовах повномасштабної війни питання експорту зерна не може переважати безпекові інтереси держави.