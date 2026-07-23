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У границы сотни ракет и тысячи дронов: мониторы шокировали планами РФ по новому удару

Россия увеличивает запасы баллистических ракет вблизи украинской границы и накопила тысячи ударных дронов

23 июля 2026, 18:55
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Клименко Елена

Мониторинговые каналы предупреждают о возможном усилении ракетной угрозы России. В частности, сообщается, что оккупационные войска продолжают опрокидывать баллистические ракеты в приграничные области РФ, а также накапливать ударные беспилотники типа Shahed. В то же время, украинские власти и военное командование официально не подтверждали эти сведения.

У границы сотни ракет и тысячи дронов: мониторы шокировали планами РФ по новому удару

Фото: из открытых источников

По обнародованным данным, в пусковые районы в Брянской области России якобы доставили еще 16 баллистических ракет "Искандер" и С-400. Также утверждается, что в Курской области было размещено семь гиперзвуковых ракет "Циркон".

Согласно этой информации, по состоянию на сегодняшний день на территории Брянской области может находиться 21 баллистическая ракета, а в Курской области — шесть баллистических ракет и семь "Цирконов", которые потенциально могут быть использованы для ударов по территории Украины.

Отдельно сообщается, что российские войска якобы накопили около 4000 ударных беспилотников "Шахед". Если эта информация соответствует действительности, речь идет об одном из самых больших запасов дронов-камикадзе за все время полномасштабной войны. В то же время, независимого подтверждения этих цифр пока нет.

Список средств поражения, которые Россия может применить, остается без изменений: стратегическая авиация Ту, баллистические ракеты, ударные беспилотники и, вероятно, крылатые ракеты "Калибр". Основной целью традиционно называют Киев, однако в этот раз под угрозой могут оказаться объекты в Житомирской и Ровенской областях. В то же время, обращается внимание на увеличение количества средств поражения, которые противник уже подготовил к возможному применению.

На фоне таких сообщений жители Киева и других регионов призывают быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Эксперты неоднократно отмечали, что баллистические ракеты преодолевают расстояние до украинских городов в считанные минуты, поэтому времени на реагирование во время таких атак остается минимум.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается навязать Украине новый этап так называемого зернового соглашения, чтобы обезопасить собственную портовую инфраструктуру от ударов. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопрос экспорта зерна не может преобладать в интересах государства.



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