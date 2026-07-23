"Цих кораблів не повинно бути": Україні поставили жорсткий ультиматум через терор Путіна



















Росія намагається нав'язати Україні новий етап так званої зернової угоди, щоб убезпечити власну портову інфраструктуру від ударів. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в умовах повномасштабної війни питання експорту зерна не може переважати безпекові інтереси держави.

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"У нас війна. Який рух? Яке судноплавство? У нас мають бути закриті всі порти", – наголосив Світан.

Експерт вважає, що Росія вже переходить до нового етапу тиску та терору, намагаючись через інформаційну кампанію домогтися обмеження українських ударів по своїх морських об'єктах.

На його переконання, замість нових домовленостей Україна має продовжувати завдавати ударів по ключових російських портах, які забезпечують військову логістику та експорт.

"Не повинно бути цих кораблів. Порти мають бути закриті. Чому? Бо ми повинні закрити російські порти", – заявив Світан.

Серед стратегічних цілей він назвав порти Новоросійська, Туапсе, Кавказу, Тамані та Темрюка, а також інші російські морські вузли.

На думку експерта, Кремль може спробувати повторити сценарій 2022 року, коли під приводом необхідності забезпечити експорт зерна просувався механізм, який фактично обмежував можливості України атакувати російську портову інфраструктуру.

"Зараз в інформаційному просторі розганяється тема про необхідність нової зернової угоди. Мета одна – зупинити удари по російських портах", – зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що американська консервативна блогерка Лора Лумер, яку вважають однією з найвпливовіших представниць руху MAGA та прихильницею Дональда Трампа, після свого першого візиту до України оприлюднила відеозвернення про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Ролик вона записала всередині Успенського собору, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російського безпілотника.