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"Этих кораблей не должно быть": Украине поставили жесткий ультиматум из-за террора Путина

Эксперт считает, что Украина не должна соглашаться на новое зерновое соглашение, ведь это лишь ограничит возможности сил обороны наносить удары по российской портовой инфраструктуре.

23 июля 2026, 17:50
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Клименко Елена








Россия пытается навязать Украине новый этап так называемого зернового соглашения, чтобы обезопасить собственную портовую инфраструктуру от ударов. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопрос экспорта зерна не может преобладать в интересах государства.

"Этих кораблей не должно быть": Украине поставили жесткий ультиматум из-за террора Путина

Фото: из открытых источников

"У нас война. Какое движение? Какое судоходство? У нас должны быть закрыты все порты", – подчеркнул Свитан.

Эксперт считает, что Россия уже переходит к новому этапу давления и террора, пытаясь через информационную кампанию добиться ограничения украинских ударов по своим морским объектам.

По его убеждению, вместо новых договоренностей Украина должна продолжать наносить удары по ключевым российским портам, обеспечивающим военную логистику и экспорт.

"Не должно быть этих кораблей. Порты должны быть закрыты. Почему? Потому что мы должны закрыть российские порты", – заявил Свитан.

Среди стратегических целей он назвал порты Новороссийска, Туапсэ, Кавказа, Тамани и Темрюка, а также другие российские морские узлы.

По мнению эксперта, Кремль может попытаться повторить сценарий 2022 года, когда под предлогом необходимости обеспечения экспорта зерна продвигался механизм, фактически ограничивал возможности Украины атаковать российскую портовую инфраструктуру.

"Сейчас в информационном пространстве разгоняется тема о необходимости нового зернового соглашения. Цель одна – остановить удары по российским портам", – отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что американская консервативная блоггерша Лора Лумер, считающаяся одной из самых влиятельных представительниц движения MAGA и поклонницей Дональда Трампа, после своего первого визита в Украину обнародовала видеообращение о российском ударе по Киево-Печерской лавре. Ролик она записала внутри Успенского собора, который получил повреждения в результате атаки российского беспилотника.



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