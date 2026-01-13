Біля кордону майже десяток літаків: українців попередили про новий обстріл РФ і назвали цілі

Російська Федерація готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні, організовуючи передислокацію своїх стратегічних бомбардувальників.

Фото: з відкритих джерел

"Починається підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України із залученням стратегічних бомбардувальників", — повідомляє моніторинговий канал Є Радар.

Згідно з даними спостерігачів, протягом дня заплановано переміщення шести бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя" та "Енгельс", а також трьох Ту-95МС на аеродром "Біла". "Ймовірно, основний напрямок удару — цілі на Заході України", — додають аналітики.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 січня підкреслив, що країна-агресор може найближчим часом завдати нового масштабного ракетно-дронового удару. Він зауважив, що російські війська планують застосовувати дрони для виснаження систем протиповітряної оборони, після чого завдати ракетних атак.

"Росіяни хочуть скористатися холодною погодою. Найближчими днями цей удар може відбутися", — наголосив Зеленський.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки під час можливих обстрілів. Спостережні ресурси продовжують стежити за передислокацією бомбардувальників і змінами у військових маршрутах, щоб своєчасно інформувати про потенційні загрози.

