logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Біля кордону майже десяток літаків: українців попередили про новий обстріл РФ і назвали цілі
commentss НОВИНИ Всі новини

Біля кордону майже десяток літаків: українців попередили про новий обстріл РФ і назвали цілі

Моніторингові ресурси фіксують активну підготовку РФ до ракетного удару по Україні

13 січня 2026, 10:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська Федерація готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні, організовуючи передислокацію своїх стратегічних бомбардувальників.

Біля кордону майже десяток літаків: українців попередили про новий обстріл РФ і назвали цілі

Фото: з відкритих джерел

"Починається підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України із залученням стратегічних бомбардувальників", — повідомляє моніторинговий канал Є Радар.

Згідно з даними спостерігачів, протягом дня заплановано переміщення шести бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя" та "Енгельс", а також трьох Ту-95МС на аеродром "Біла". "Ймовірно, основний напрямок удару — цілі на Заході України", — додають аналітики.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 січня підкреслив, що країна-агресор може найближчим часом завдати нового масштабного ракетно-дронового удару. Він зауважив, що російські війська планують застосовувати дрони для виснаження систем протиповітряної оборони, після чого завдати ракетних атак.

"Росіяни хочуть скористатися холодною погодою. Найближчими днями цей удар може відбутися", — наголосив Зеленський.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки під час можливих обстрілів. Спостережні ресурси продовжують стежити за передислокацією бомбардувальників і змінами у військових маршрутах, щоб своєчасно інформувати про потенційні загрози.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 13 січня Київська область знову опинилася під атаками російських окупантів. Внаслідок обстрілів по регіону зафіксовано значні руйнування, а в кількох районах спалахнули пожежі як у житлових будинках, так і на промислових об’єктах, повідомляє ДСНС України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини