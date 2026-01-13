logo

Война с Россией У границы почти десяток самолетов: украинцев предупредили о новом обстреле РФ и назвали цели
commentss НОВОСТИ Все новости

У границы почти десяток самолетов: украинцев предупредили о новом обстреле РФ и назвали цели

Мониторинговые ресурсы фиксируют активную подготовку РФ к ракетному удару по Украине

13 января 2026, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине, организуя передислокацию своих стратегических бомбардировщиков.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

"Начинается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с привлечением стратегических бомбардировщиков", — сообщает мониторинговый канал Е Радар.

Согласно данным наблюдателей, в течение дня запланировано перемещение шести бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Олененок" и "Энгельс", а также трех Ту-95МС на аэродром "Белая". "Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", – добавляют аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 января подчеркнул, что страна-агрессор может в ближайшее время нанести новый масштабный ракетно-дроновый удар. Он отметил, что российские войска планируют применять дроны для истощения систем противовоздушной обороны, после чего нанести ракетные атаки.

"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — подчеркнул Зеленский.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности при возможных обстрелах. Наблюдательные ресурсы продолжают следить за передислокацией бомбардировщиков и изменениями военных маршрутов, чтобы своевременно информировать о потенциальных угрозах.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 13 января Киевская область снова оказалась под атаками российских кафиров. В результате обстрелов по региону зафиксированы значительные разрушения, а в нескольких районах вспыхнули пожары как в жилых домах, так и на промышленных объектах, сообщает ГСЧС Украины.



