Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Більшість плутають з шарфом-трубою»: Керівник ТЦК Дніпропетровщини пояснив ситуацію з балаклавами та засобами зв'язку
«Більшість плутають з шарфом-трубою»: Керівник ТЦК Дніпропетровщини пояснив ситуацію з балаклавами та засобами зв'язку

Олексій Дубовик розповів на ТСК, чому у мобілізованих забирають телефони та чи носять працівники ТЦК балаклави

25 лютого 2026, 16:41
На засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) виступив начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик. Під час звіту народний депутат Олексій Гончаренко поставив посадовцю гострі питання щодо використання балаклав працівниками ТЦК та вилучення мобільних телефонів у військовозобов'язаних.

«Більшість плутають з шарфом-трубою»: Керівник ТЦК Дніпропетровщини пояснив ситуацію з балаклавами та засобами зв'язку

«Більшість плутають з шарфом-трубою»: Керівник ТЦК Дніпропетровщини пояснив ситуацію з балаклавами та засобами зв'язку

Відповідаючи на запитання про маски на обличчях співробітників у Дніпропетровській області, Олексій Дубовик зазначив:

"Більшість громадян плутають балаклави з формою одягу військовослужбовців шарф-труба".

Окрему увагу приділили темі вилучення засобів зв'язку. За словами керівника обласного ТЦК, під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) обмежень на дзвінки немає, оскільки це відбувається у цивільних закладах. Проте процедура змінюється під час перебування безпосередньо у збірних пунктах.

"У мобілізованих засоби звʼязку не забираються, вони можуть телефонувати під час проходження ВЛК, це цивільні лікувальні заклади. Коли вони зʼявляються в ТЦК та СП та ОЗП, то їм пропонують здати мобільні телефони", — пояснив Дубовик.

Посадовець уточнив, що повертають пристрої власникам вже після прибуття до військових частин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора в Покровському районі Кривого Рогу сталася масштабна бійка, до якої, за повідомленнями місцевих ЗМІ та соцмереж, були залучені військовослужбовці ТЦК та двоє цивільних осіб — батько з сином. Конфлікт переріс у застосування зброї.

За свідченнями очевидців, під час сутички пролунав постріл, після чого один із учасників впав на землю. "Лежить мертвий, не дихає", — описували стан потерпілого свідки, які негайно викликали поліцію та "швидку допомогу".



