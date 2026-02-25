На заседании Временной следственной комиссии (ВСК) выступил начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик. Во время отчета народный депутат Алексей Гончаренко задал чиновнику острые вопросы об использовании балаклав работниками ТЦК и изъятии мобильных телефонов у военнообязанных.

«Большинство путают с шарфом-трубой»: Руководитель ТЦК Днепропетровщины объяснил ситуацию с балаклавами и средствами связи

Отвечая на вопрос о масках на лицах сотрудников в Днепропетровской области, Алексей Дубовик отметил:

"Большинство граждан путают балаклавы с формой одежды военнослужащих шарф-труба".

Отдельное внимание было уделено теме изъятия средств связи. По словам руководителя областного ТЦК, во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) ограничений на звонки нет, поскольку это происходит в гражданских учреждениях. Однако процедура меняется при нахождении непосредственно в сборных пунктах.

"У мобилизованных средства связи не забираются, они могут звонить по телефону во время прохождения ВЛК, это гражданские лечебные учреждения. Когда они появляются в ТЦК и СП и ОЗП, им предлагают сдать мобильные телефоны", — объяснил Дубовик.

Чиновник уточнил, что возвращают устройства владельцам уже по прибытии в воинские части.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в Покровском районе Кривого Рога произошла масштабная потасовка, к которой, по сообщениям местных СМИ и соцсетей, были привлечены военнослужащие ТЦК и двое гражданских лиц — отец с сыном. Конфликт перерос в применение оружия.

По свидетельствам очевидцев, во время стычки раздался выстрел, после чего один из участников упал на землю. "Лежит мертвый, не дышит", — описывали состояние потерпевшего свидетели, которые немедленно вызвали полицию и "скорую помощь".