У Покровському районі Кривого Рогу сталася масштабна бійка, до якої, за повідомленнями місцевих ЗМІ та соцмереж, були залучені військовослужбовці ТЦК та двоє цивільних осіб — батько з сином. Конфлікт переріс у застосування зброї.

«Лежить і не дихає»: у Покровському районі Кривого Рогу сталася бійка з пострілами, поранено батька призовника та військового

За свідченнями очевидців, під час сутички пролунав постріл, після чого один із учасників впав на землю. "Лежить мертвий, не дихає", — описували стан потерпілого свідки, які негайно викликали поліцію та "швидку допомогу".

Згідно з даними декількох джерел видання "СВОЇ", у конфлікті постраждали обидві сторони:

"Сильно постраждав батько військовозобов'язаного, він у лікарні. А також військовослужбовець, його підрізали. Стан невідомий".

Повідомляється, що прокурорські та поліцейські органи встановлюють обставини події. Наразі відомо, що один із чоловіків отримав поранення після пострілу, а представник ТЦК нібито отримав ножове поранення.

На місці інциденту працюють правоохоронці. Громадськість та медіа "очікують на офіційну інформацію" від правоохоронних органів та командування Сухопутних військ щодо правової оцінки дій усіх учасників інциденту.

