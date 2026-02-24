В Покровском районе Кривого Рога произошла масштабная потасовка, к которой, по сообщениям местных СМИ и соцсетей, были привлечены военнослужащие ТЦК и двое гражданских лиц — отец с сыном. Конфликт перерос в применение оружия.

«Лежит и не дышит»: в Покровском районе Кривого Рога произошла драка с выстрелами, ранен отец призывника и военного

По свидетельствам очевидцев, во время стычки раздался выстрел, после чего один из участников упал на землю. "Лежит мертвый, не дышит", — описывали состояние потерпевшего свидетели, которые немедленно вызвали полицию и скорую помощь.

Согласно данным нескольких источников издания "СВОИ", в конфликте пострадали обе стороны:

"Сильно пострадал отец военнообязанного, он находится в больнице. А также военнослужащий его подрезали. Состояние неизвестно".

Сообщается, что прокурорские и полицейские органы устанавливают происшествия. Известно, что один из мужчин получил ранение после выстрела, а представитель ТЦК якобы получил ножевое ранение.

На месте инцидента работают правоохранители. Общественность и медиа "ожидают официальную информацию" от правоохранительных органов и командования Сухопутных войск с правовой оценкой действий всех участников инцидента.

