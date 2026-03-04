“Більшість громадян готові захищати Україну”: у Раді пояснили, чому чоловіки не йдуть на фронт

В Україні чимало проблем із мобілізацією, однак в Раді переконані, українці готові захищати країну, однак не готові миритися із ситуацією.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Олександр Качура наголосив, що стратегія України має бути спрямована на збереження людей. А зберегти людей та країну, за його словами, неможливо без довіри між державою та громадянами.

“Я бачу і чую: більшість громадян готові захищати Україну. Але вони не готові миритися з корупцією, зловживаннями та беззаконням з боку окремих посадовців. У 2022 році ми були максимально об’єднані, бо було відчуття справедливості й спільної відповідальності”, — зауважив нардеп.

За словами політика, сьогодні головне — зберегти залишки цієї єдності. Нардеп наголосив, що країна тримається не лише на зброї, а в першу чергу на людях.

“Якщо ми хочемо зберегти державу, ми маємо повернути її обличчям до людей: забезпечити рівність перед законом, повагу до гідності та невідворотність відповідальності за злочини. Інакше ризикуємо втратити те, що сьогодні намагаємося захистити”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що європейські партнери неодноразово заявили про важливість долучитися до розробки мирної угоди у війні Росії проти України. Також наголошували на неприпустимості погодження угоди без голосу ЄС. У Верховній Раді жорстко відповіли на такі заяви.

Народний депутат Максим Бужанський розкритикував заяву канцлера ФРН Мерца, який заявив, що “ми не готові прийняти угоду по Україні, яку укладено за нашими спинами — без участі ЄС”.



