"Большинство граждан готовы защищать Украину": в Раде объяснили, почему мужчины не идут на фронт

Кречмаровская Наталия
В Украине немало проблем с мобилизацией, однако в Раде убеждены, что украинцы готовы защищать страну, однако не готовы мириться с ситуацией.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Александр Качура подчеркнул, что стратегия Украины должна быть направлена на сохранение людей. А сохранить людей и страну, по его словам, невозможно без доверия между государством и гражданами.
По словам политика, сегодня главное – сохранить остатки этого единства. Нардеп подчеркнул, что страна держится не только на оружии, но в первую очередь на людях.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что европейские партнеры неоднократно заявили о важности приобщиться к разработке мирного соглашения в войне России против Украины. Также отмечали недопустимость согласования соглашения без голоса ЕС. В Верховной Раде жестко ответили на такие заявления.
Народный депутат Максим Бужанский раскритиковал заявление канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что "мы не готовы принять соглашение по Украине, которое заключено за нашими спинами — без участия ЕС".