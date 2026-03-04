В Украине немало проблем с мобилизацией, однако в Раде убеждены, что украинцы готовы защищать страну, однако не готовы мириться с ситуацией.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Александр Качура подчеркнул, что стратегия Украины должна быть направлена на сохранение людей. А сохранить людей и страну, по его словам, невозможно без доверия между государством и гражданами.

"Я вижу и слышу: большинство граждан готово защищать Украину. Но они не готовы мириться с коррупцией, злоупотреблениями и беззаконием со стороны отдельных чиновников. В 2022 году мы были максимально объединены, потому что было ощущение справедливости и общей ответственности", — отметил нардеп.

По словам политика, сегодня главное – сохранить остатки этого единства. Нардеп подчеркнул, что страна держится не только на оружии, но в первую очередь на людях.

"Если мы хотим сохранить государство, мы должны повернуть его лицом к людям: обеспечить равенство перед законом, уважение достоинства и неотвратимость ответственности за преступления. Иначе рискуем потерять то, что сегодня пытаемся защитить", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что европейские партнеры неоднократно заявили о важности приобщиться к разработке мирного соглашения в войне России против Украины. Также отмечали недопустимость согласования соглашения без голоса ЕС. В Верховной Раде жестко ответили на такие заявления.

Народный депутат Максим Бужанский раскритиковал заявление канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что "мы не готовы принять соглашение по Украине, которое заключено за нашими спинами — без участия ЕС".



