logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Большинство граждан готовы защищать Украину": в Раде объяснили, почему мужчины не идут на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

"Большинство граждан готовы защищать Украину": в Раде объяснили, почему мужчины не идут на фронт

Народный депутат Качура рассказал о настоящих настроениях украинцев

4 марта 2026, 18:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине немало проблем с мобилизацией, однако в Раде убеждены, что украинцы готовы защищать страну, однако не готовы мириться с ситуацией.

"Большинство граждан готовы защищать Украину": в Раде объяснили, почему мужчины не идут на фронт

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Александр Качура подчеркнул, что стратегия Украины должна быть направлена на сохранение людей. А сохранить людей и страну, по его словам, невозможно без доверия между государством и гражданами.

"Я вижу и слышу: большинство граждан готово защищать Украину. Но они не готовы мириться с коррупцией, злоупотреблениями и беззаконием со стороны отдельных чиновников. В 2022 году мы были максимально объединены, потому что было ощущение справедливости и общей ответственности", — отметил нардеп.

По словам политика, сегодня главное – сохранить остатки этого единства. Нардеп подчеркнул, что страна держится не только на оружии, но в первую очередь на людях.

"Если мы хотим сохранить государство, мы должны повернуть его лицом к людям: обеспечить равенство перед законом, уважение достоинства и неотвратимость ответственности за преступления. Иначе рискуем потерять то, что сегодня пытаемся защитить", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что европейские партнеры неоднократно заявили о важности приобщиться к разработке мирного соглашения в войне России против Украины. Также отмечали недопустимость согласования соглашения без голоса ЕС. В Верховной Раде жестко ответили на такие заявления.

Народный депутат Максим Бужанский раскритиковал заявление канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что "мы не готовы принять соглашение по Украине, которое заключено за нашими спинами — без участия ЕС".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/888185067371341
Теги:

Новости

Все новости