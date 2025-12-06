logo_ukra

Війна з Росією "Більше священників на передовій": в Україні розширять капеланське служіння у війську
"Більше священників на передовій": в Україні розширять капеланське служіння у війську

Предстоятель ПЦУ повідомив, що в українській армії вже служать близько 500 капеланів, і наступного року їх кількість зросте.

6 грудня 2025, 16:14
Автор:
Проніна Анна

Православна церква України має намір поповнити ряди військових капеланів. Нині службу несуть близько 500 представників духовенства.

"Більше священників на передовій": в Україні розширять капеланське служіння у війську

Капелани у формі — ПЦУ нарощує духовну присутність у ЗСУ

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній  РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

За його словами, загалом вже є близько 500 військових капеланів. Це основна частка з боку Православної церкви України.

"Ми зараз поступово поповнюємо ті посади, які є вільними. І я думаю, що протягом наступного року ми зуміємо більше заповнити капеланських посад в українському війську", — зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що в цьому є велика потреба з боку українських воїнів, які засвідчують, що капелани є для них великою духовною підтримкою.

"І це важливий елемент, адже ми повинні підтримувати бойовий дух нашого українського війська. Якщо ми будемо духовно бадьорими, то будемо досягати тільки благословенних успіхів", — додав митрополит.

Нагадамо, портал "Коментарі" повідомляв, що в українському церковному середовищі розгортається дискусія навколо ідеї тимчасового екзархату під омофором Вселенського Патріархату — як можливого механізму виходу Української православної церкви (УПЦ) з-під канонічної залежності від Московського Патріархату та кроку до реальної, а не декларативної єдності з Православною Церквою України (ПЦУ).Тимчасовий екзархат пропонується як перехідна структура для тієї частини УПЦ, яка готова розірвати канонічний зв’язок із Москвою, але поки не може з різних причин безпосередньо приєднатися до ПЦУ. Екзархат описується не як третя "паралельна" Церква, а керований перехід: від розділення й подвійної підлеглості до спільного церковного простору, де ПЦУ лишається Помісною Церквою з Томосом, а екзархат — лише перехідний місток.



