"Більше священників на передовій": в Україні розширять капеланське служіння у війську

Православна церква України має намір поповнити ряди військових капеланів. Нині службу несуть близько 500 представників духовенства.

Капелани у формі — ПЦУ нарощує духовну присутність у ЗСУ

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

За його словами, загалом вже є близько 500 військових капеланів. Це основна частка з боку Православної церкви України.

"Ми зараз поступово поповнюємо ті посади, які є вільними. І я думаю, що протягом наступного року ми зуміємо більше заповнити капеланських посад в українському війську", — зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що в цьому є велика потреба з боку українських воїнів, які засвідчують, що капелани є для них великою духовною підтримкою.

"І це важливий елемент, адже ми повинні підтримувати бойовий дух нашого українського війська. Якщо ми будемо духовно бадьорими, то будемо досягати тільки благословенних успіхів", — додав митрополит.

