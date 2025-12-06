"Больше священников на передовой": в Украине расширят капелланское служение в армии

Православная церковь Украины намерена пополнить ряды военных капелланов. В настоящее время службу несут около 500 представителей духовенства.

Капелланы в форме - ПЦУ наращивает духовное присутствие в ВСУ

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

По его словам, всего уже около 500 военных капелланов. Это основная часть со стороны Православной церкви Украины.

"Мы сейчас постепенно пополняем те должности, которые свободны. И я думаю, что в течение следующего года мы сумеем больше заполнить капелланских должностей в украинском войске", — отметил Эпифаний.

Он подчеркнул, что в этом большая потребность со стороны украинских воинов, которые свидетельствуют, что капелланы являются для них большой духовной поддержкой.

"И это важный элемент, ведь мы должны поддерживать боевой дух нашей украинской армии. Если мы будем духовно бодрыми, то будем достигать только благословенных успехов", — добавил митрополит.

