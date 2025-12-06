logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Больше священников на передовой": в Украине расширят капелланское служение в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Больше священников на передовой": в Украине расширят капелланское служение в армии

Предстоятель ПЦУ сообщил, что в украинской армии уже служат около 500 капелланов, и в следующем году их количество вырастет.

6 декабря 2025, 16:14
Автор:
avatar

Проніна Анна

Православная церковь Украины намерена пополнить ряды военных капелланов. В настоящее время службу несут около 500 представителей духовенства.

"Больше священников на передовой": в Украине расширят капелланское служение в армии

Капелланы в форме - ПЦУ наращивает духовное присутствие в ВСУ

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

По его словам, всего уже около 500 военных капелланов. Это основная часть со стороны Православной церкви Украины.

"Мы сейчас постепенно пополняем те должности, которые свободны. И я думаю, что в течение следующего года мы сумеем больше заполнить капелланских должностей в украинском войске", — отметил Эпифаний.

Он подчеркнул, что в этом большая потребность со стороны украинских воинов, которые свидетельствуют, что капелланы являются для них большой духовной поддержкой.

"И это важный элемент, ведь мы должны поддерживать боевой дух нашей украинской армии. Если мы будем духовно бодрыми, то будем достигать только благословенных успехов", — добавил митрополит.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в украинской церковной среде разворачивается дискуссия вокруг идеи временного экзархата под омофором Вселенского Патриархата — как возможного механизма выхода Украинской православной церкви (УПЦ) из-под канонической зависимости от Московского Патриархата и шага к реальной (ВТО). Временный экзархат предлагается в качестве переходной структуры для той части УПЦ, которая готова разорвать каноническую связь с Москвой, но пока не может по разным причинам непосредственно присоединиться к ВТО. Экзархат описывается не как третья "параллельная" Церковь, а управляемый переход: от разделения и двойного подчинения к общему церковному пространству, где ПЦУ остается Поместной Церковью с Томосом, а экзархат — только переходный мостик.



