Більше 100 ворожих дронів в небі України: що придумала росія

Українські військові та розвідка фіксують ознаки можливої масованої повітряної атаки з боку Росії найближчим часом. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.

Більше 100 російських дронів в небі України

За його словами, окупаційні війська проводять перегрупування сил, що може свідчити про підготовку до ракетно-дронового удару. За оцінками, атака може відбутися у проміжку від 24 до 28 годин. Костенко наголосив, що громадянам не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та необхідно дотримуватися правил безпеки.

Паралельно моніторингові канали повідомляють про активний рух безпілотників. За попередніми даними, близько сотні дронів зафіксовано в повітрі, їхній напрямок може вказувати як на атаку Києва та області, так і на можливий проліт через Чорнобильську зону у напрямку західних регіонів України.

Крім того, у повітряному просторі зафіксовано щонайменше шість стратегічних бомбардувальників Ту. Їхня ціль та завдання наразі невідомі, однак така активність традиційно передує комбінованим ударам із застосуванням ракет та дронів.

Ситуація залишається напруженою, а всі служби перебувають у стані підвищеної готовності. Українців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями та негайно прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.

