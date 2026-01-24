Более 100 вражеских дронов в небе Украины: что придумала россия

Рубрики
Ткачова Марія
Украинские военные и разведка фиксируют признаки возможной массированной воздушной атаки со стороны России в ближайшее время. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире телеканала NTA.
Больше 100 российских дронов в небе Украины
По его словам, оккупационные войска проводят перегруппировку сил, что может свидетельствовать о подготовке к ракетно-дроновому удару. По оценкам атака может состояться в промежутке от 24 до 28 часов. Костенко подчеркнул, что гражданам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и необходимо соблюдать правила безопасности.
Параллельно мониторинговые каналы сообщают об активном движении беспилотников. По предварительным данным, около сотни дронов зафиксировано в воздухе, их направление может указывать как на атаку Киева и области, так и на возможный пролет через Чернобыльскую зону в направлении западных регионов Украины.
Кроме того, в воздушном пространстве зафиксировано по меньшей мере шесть стратегических бомбардировщиков Ту. Их цель и задачи пока неизвестны, однако такая активность традиционно предшествует комбинированным ударам с применением ракет и дронов.
Ситуация остается напряженной, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями и немедленно направляться в укрытие при объявлении тревоги.