Война с Россией Более 100 вражеских дронов в небе Украины: что придумала россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 100 вражеских дронов в небе Украины: что придумала россия

В Украине фиксируют все признаки подготовки России к масштабному воздушному удару - под угрозой оказался Киев и другие регионы

24 января 2026, 00:45
Украинские военные и разведка фиксируют признаки возможной массированной воздушной атаки со стороны России в ближайшее время. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире телеканала NTA.

Больше 100 российских дронов в небе Украины

Больше 100 российских дронов в небе Украины

По его словам, оккупационные войска проводят перегруппировку сил, что может свидетельствовать о подготовке к ракетно-дроновому удару. По оценкам атака может состояться в промежутке от 24 до 28 часов. Костенко подчеркнул, что гражданам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и необходимо соблюдать правила безопасности.

Параллельно мониторинговые каналы сообщают об активном движении беспилотников. По предварительным данным, около сотни дронов зафиксировано в воздухе, их направление может указывать как на атаку Киева и области, так и на возможный пролет через Чернобыльскую зону в направлении западных регионов Украины.

Кроме того, в воздушном пространстве зафиксировано по меньшей мере шесть стратегических бомбардировщиков Ту. Их цель и задачи пока неизвестны, однако такая активность традиционно предшествует комбинированным ударам с применением ракет и дронов.

Ситуация остается напряженной, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями и немедленно направляться в укрытие при объявлении тревоги.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году российские власти резко увеличили расходы на захоронения военных, погибших в войне против Украины, а также на установление мемориалов в их честь. Об этом сообщает Верстка, проанализировав данные с портала государственных закупок.



Источник: https://youtu.be/kVQrJv6_h9Q?si=3wbO1y8TErsUKQWO&t=833
