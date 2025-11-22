Білорусь передала Україні 31 нашого громадянина — крок Мінська збігся з переговорами Лукашенка зі США

Білорусь передала Україні 31 громадянина, яких режим Олександра Лукашенка тримав за ґратами за кримінальними статтями. Про передачу повідомляють білоруські та російські медіа, заявляючи, що йдеться про “помилування” та виконання “домовленостей” між Лукашенком і США.

Лукашенко віддав Україні 31 громадянина: жест чи політичний торг?

За даними медіа, передача українців відбувається “саме в ці хвилини”. Мінськ подає це як нібито гуманітарний жест та спробу “стабілізації ситуації в регіоні”.

Однак український контекст виглядає інакше: більшість затриманих громадян були фактично заручниками авторитарного режиму Лукашенка, який багато років використовує людей як інструмент політичного тиску — як на Захід, так і на Україну.

“Помилування” відбулося після того, як Лукашенко заявив про намір проводити новий цикл переговорів зі США, а також на тлі його спроб повернути собі вплив і легітимність через демонстративні гуманітарні кроки.

Водночас білоруські ЗМІ активно просувають версію про те, що Мінськ “відкритий до діалогу”, намагаючись створити образ миротворця. Але цей наратив різко контрастує з реальністю: Білорусь продовжує надавати свою територію для агресії Росії проти України, зберігаючи статус співучасника війни.

Для України ж головне — що 31 наш громадянин повертається додому після років ризику, тиску й несправедливих вироків. І це — результат не “доброї волі”, а політичної необхідності Мінська на тлі міжнародної ізоляції.

