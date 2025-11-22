logo_ukra

BTC/USD

83625

ETH/USD

2708.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Білорусь передала Україні 31 нашого громадянина — крок Мінська збігся з переговорами Лукашенка зі США
commentss НОВИНИ Всі новини

Білорусь передала Україні 31 нашого громадянина — крок Мінська збігся з переговорами Лукашенка зі США

Білоруські та російські ЗМІ стверджують, що рішення стало “жестом доброї волі”, однак контекст свідчить про зовсім інші мотиви.

22 листопада 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Білорусь передала Україні 31 громадянина, яких режим Олександра Лукашенка тримав за ґратами за кримінальними статтями. Про передачу повідомляють білоруські та російські медіа, заявляючи, що йдеться про “помилування” та виконання “домовленостей” між Лукашенком і США.

Білорусь передала Україні 31 нашого громадянина — крок Мінська збігся з переговорами Лукашенка зі США

Лукашенко віддав Україні 31 громадянина: жест чи політичний торг?

За даними медіа, передача українців відбувається “саме в ці хвилини”. Мінськ подає це як нібито гуманітарний жест та спробу “стабілізації ситуації в регіоні”.

Однак український контекст виглядає інакше: більшість затриманих громадян були фактично заручниками авторитарного режиму Лукашенка, який багато років використовує людей як інструмент політичного тиску — як на Захід, так і на Україну.

“Помилування” відбулося після того, як Лукашенко заявив про намір проводити новий цикл переговорів зі США, а також на тлі його спроб повернути собі вплив і легітимність через демонстративні гуманітарні кроки.

Водночас білоруські ЗМІ активно просувають версію про те, що Мінськ “відкритий до діалогу”, намагаючись створити образ миротворця. Але цей наратив різко контрастує з реальністю: Білорусь продовжує надавати свою територію для агресії Росії проти України, зберігаючи статус співучасника війни.

Для України ж головне — що 31 наш громадянин повертається додому після років ризику, тиску й несправедливих вироків. І це — результат не “доброї волі”, а політичної необхідності Мінська на тлі міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що під час наради щодо розвитку Прип'ятського Полісся Олександр Лукашенко заявив про намір "перенаправити" річку та доручив опрацювати можливість відновлення системи Дніпро–Бузьких каналів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини