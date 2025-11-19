Лукашенко пригрозив «повернути» течію Прип'яті – заявивши обурення тим, що вода тече в Україні

Білоруський керівник Олександр Лукашенко заявив про намір переглянути гідрологічну систему річки Прип'ять. Про це він сказав на нараді з питань розвитку районів Прип'ятського Полісся 18 листопада, передає charter97.org .

Лукашенко погрожує змінити течію Прип'яті – диктатор обурився, що вода йде в Україну

Під час виступу Лукашенко заявив, що його не влаштовує напрямок руху води, яка, за його словами, "витікає в Україну". Він запропонував розглянути варіанти "повернення" води та використання її на території Білорусі.

У зв'язку з цим Лукашенко згадавши, що керівництво Гомельської області пропонувало повернутися до питання системи Дніпро-Бузьких каналів. Він повідомив, що проведе консультації зі "знаючими людьми" та доручив підготувати економічні розрахунки щодо можливого переоснащення водних шляхів.

За його словами, рішення будуть ухвалювати після аналізу фінансових витрат та прогнозованого ефекту для регіону. Лукашенко заявив, що Білорусь не повинна діяти наосліп і має визначити форму ціни питання, перш ніж ухвалювати будь-які кроки в напрямку зміни водного режиму.

У контексті висловлювань Лукашенко знову згадали міжнародний інфраструктурний проект E-40, який передбачав створення водного маршруту від Гданська до Херсона. До початку повномасштабного вторгнення Росії Прип'ять була одним із ключових сегментів цього шляху.

У 2020 році на річці вже проводили роботи з поглиблення дна у межах проекту E-40. Планувалося створити водну артерію протяжністю близько 2000 км, яка мала б з'єднати Чорне та Балтійське моря та посилити торговельні зв'язки України, Польщі та Білорусі. Вартість проекту оцінювали приблизно у 13 млрд євро.

Проти будівництва виступали природоохоронні організації, які попереджали про загрозу для біорізноманіття Полісся та ризик екологічного вреду для річкової екосистеми.

