Лукашенко пригрозил «развернуть» течение Припяти – заявив возмущение тем, что вода течет в Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о намерении пересмотреть гидрологическую систему реки Припять. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития районов Припятского Полесья 18 ноября, передает charter97.org .

Лукашенко грозится изменить течение Припяти – диктатор возмутился, что вода идет в Украину

Во время выступления Лукашенко заявил, что его не устраивает направление движения воды, которая, по его словам, "утекает в Украину". Он предложил рассмотреть варианты возврата воды и использования ее на территории Беларуси.

В этой связи Лукашенко вспомнив, что руководство Гомельской области предлагало вернуться к вопросу системы Днепро-Бугских каналов. Он сообщил, что проведет консультации со "знающими людьми" и поручил подготовить экономические расчеты по возможному переоснащению водных путей.

По его словам, решения будут приниматься после анализа финансовых затрат и прогнозируемого эффекта для региона. Лукашенко заявил, что Беларусь не должна действовать вслепую и должна определить форму цены вопроса, прежде чем принимать какие-либо шаги в направлении смены водного режима.

В контексте высказываний Лукашенко снова упомянули международный инфраструктурный проект E-40, предусматривавший создание водного маршрута от Гданьска до Херсона. До начала полномасштабного вторжения России Припять являлась одним из ключевых сегментов этого пути.

В 2020 году на реке уже проводились работы по углублению дна в рамках проекта E-40. Планировалось создать водную артерию протяженностью около 2000 км, которая должна соединить Черное и Балтийское моря и усилить торговые связи Украины, Польши и Беларуси. Стоимость проекта оценивалась примерно в 13 млрд евро.

Против строительства выступали природоохранные организации, которые предупреждали об угрозе биоразнообразия Полесья и риске экологической вреда для речной экосистемы.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал , что Греция официально согласовала поставки природного газа в Украину на зимний период 2025-2026 годов.