Беларусь передала Украине 31 нашего гражданина - шаг Минска совпал с переговорами Лукашенко с США
Беларусь передала Украине 31 нашего гражданина - шаг Минска совпал с переговорами Лукашенко с США

Белорусские и российские СМИ утверждают, что решение стало жестом доброй воли, однако контекст свидетельствует о совсем других мотивах.

22 ноября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Беларусь передала Украине 31 гражданина, которых режим Александра Лукашенко держал за решеткой по криминальным статьям. О передаче сообщают белорусские и российские медиа, заявляя, что речь идет о помиловании и выполнении договоренностей между Лукашенко и США.

Беларусь передала Украине 31 нашего гражданина - шаг Минска совпал с переговорами Лукашенко с США

Лукашенко отдал Украине 31 гражданина: жест или политический торг?

По данным медиа, передача украинцев происходит "именно в эти минуты". Минск представляет это якобы гуманитарный жест и попытку "стабилизации ситуации в регионе".

Однако украинский контекст выглядит иначе: большинство задержанных граждан были фактически заложниками авторитарного режима Лукашенко, много лет использующего людей как инструмент политического давления — как на Запад, так и на Украину.

"Помилование" произошло после того, как Лукашенко заявил о намерении проводить новый цикл переговоров с США, а также на фоне его попыток вернуть себе влияние и легитимность через демонстративные гуманитарные шаги.

В то же время белорусские СМИ активно продвигают версию о том, что Минск "открыт к диалогу", пытаясь создать образ миротворца. Но этот нарратив резко контрастирует с реальностью: Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для агрессии России против Украины, сохраняя статус соучастника войны.

Для Украины же главное — что наш гражданин возвращается домой после лет риска, давления и несправедливых приговоров. И это результат не "доброй воли", а политической необходимости Минска на фоне международной изоляции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что во время совещания по развитию Припятского Полесья Александр Лукашенко заявил о намерении "перенаправить" реку и поручил проработать возможность восстановления системы Днепро-Бугских каналов.



