Білорусь не поспішає: як дрони РФ намагаються прорвати ППО вздовж білоруського кордону

Російські війська знову скоригували стратегію використання ударних безпілотників під час масованих атак на Україну. Як повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, під час поточної атаки велика кількість "Шахедів" рухається щільним потоком у безпосередній близькості до кордону з Білоруссю — на відстані всього 5–10 кілометрів від нього.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами експерта, мета таких маневрів цілком очевидна — максимально виснажити та дезорієнтувати українські мобільні вогневі групи та зенітні комплекси.

"Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Наші хлопці працюють", — зазначив Бескрестнов. Він додав, що окупанти заздалегідь вивчають розташування українських систем РЕБ і ППО, тому Силам оборони важливо діяти на випередження.

Водночас аналітик звернув увагу на важливу геополітичну деталь: попри величезну кількість запущених дронів, жоден із них не перетинає повітряні кордони Білорусі, хоча це значно скоротило б їм шлях. Окупанти змушені програмувати складніші маршрути та ризикувати технікою, аби лише огинати територію сусідньої держави.

"Це свідчить про те, що РБ не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів", — підсумував Сергій "Флеш", підкресливши, що Мінськ намагається уникати прямого використання своєї території для транзиту безпілотників під час цього обстрілу.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило громадян про початок масштабного та тривалого комбінованого обстрілу з боку держави-агресора. За даними розвідників, удар розпочався у середу, 13 травня 2026 року, і спрямований проти ключових об'єктів життєзабезпечення країни.



