Беларусь не спешит: как дроны РФ пытаются прорвать ПВО вдоль белорусской границы

Российские войска снова скорректировали стратегию использования ударных беспилотников во время массированных атак на Украину. Как сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, во время текущей атаки большое количество "Шахедов" движется плотным потоком в непосредственной близости к границе с Беларусью — на расстоянии всего 5–10 километров от него.

По словам эксперта, цель таких маневров очевидна — максимально истощить и дезориентировать украинские мобильные огневые группы и зенитные комплексы.

"Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось в глубь страны на Запад. Наши ребята работают", – отметил Бескрестнов. Он добавил, что оккупанты заранее изучают расположение украинских систем РЭБ и ПВО, поэтому Силам обороны важно действовать на опережение.

В то же время, аналитик обратил внимание на важную геополитическую деталь: несмотря на огромное количество запущенных дронов, ни один из них не пересекает воздушные границы Беларуси, хотя это значительно сократило бы им путь. Оккупанты вынуждены программировать более сложные маршруты и рисковать техникой, лишь бы огибать территорию соседнего государства.

"Это свидетельствует о том, что РБ не спешит предоставлять РФ свое воздушное пространство даже на несколько километров" , — подытожил Сергей "Флэш", подчеркнув, что Минск пытается избегать прямого использования своей территории для транзита беспилотников во время этого обстрела.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило граждан о начале масштабного и длительного комбинированного обстрела со стороны государства-агрессора. По данным разведчиков, удар начался в среду, 13 мая 2026 года, и направлен против ключевых объектов жизнеобеспечения страны.



