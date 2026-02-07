Третій армійський корпус демонструє найкращі результати щодо боротьби з самовільним залишенням частини (СЗЧ) серед інших корпусів. Про це в інтерв’ю "Факти ICTV" заявив командир корпусу Андрій Білецький.

«Справедливе ставлення до всіх»: Білецький назвав умови, що допомагають запобігти СЗЧ у війську

За словами командира, січень став рекордним за цим показником: у підрозділах корпусу було зафіксовано лише 13 випадків СЗЧ. Білецький наголосив, що такого результату вдалося досягти завдяки комплексному підходу, оскільки "одного простого рішення" для цієї проблеми не існує.

Серед головних чинників стабільної дисципліни Білецький виділив створення належних умов для служби, професійність командирів та принципову справедливість.

"Солдати мають бачити, що якщо вони "плужать" — їх карають, але якщо те ж саме роблять і їхні начальники, то і вони понесуть своє покарання", — підкреслив Андрій Білецький.

Командир впевнений, що рівне ставлення як до рядового складу, так і до офіцерів є фундаментом довіри всередині підрозділу, що безпосередньо впливає на бажання військовослужбовців продовжувати службу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що видання "Слово і діло" оприлюднило свіжий рейтинг довіри українців до провідних військових постатей країни. Згідно з результатами, лідером симпатій залишається колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, проте розрив між першим та другим місцем суттєво скоротився.

Андрій Білецький: Залишається єдиним командиром корпусу в рейтингу. За даними січневого опитування КМІС, він має 45% довіри проти 13% недовіри. Примітно, що його рейтинг зріс порівняно з червнем (тоді SOCIS фіксував 35,1%).

Як зазначають аналітики "Слово і діло", зміна ролі Кирила Буданова в державній ієрархії безпосередньо вплинула на його впізнаваність та підтримку: "Буданов після призначення головою ОП суттєво скоротив розрив із ексголовкомом". Також підкреслюється унікальний статус Андрія Білецького, який, бувши єдиним командиром корпусу в рейтингу, демонструє стабільну позитивну динаміку довіри.