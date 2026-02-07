logo

Билецкий назвал условия, которые помогают предотвратить СЗЧ в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Билецкий назвал условия, которые помогают предотвратить СЗЧ в армии

Андрей Билецкий: В Третьем армейском корпусе зафиксирован рекордно низкий показатель СЗЧ

7 февраля 2026, 00:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Третий армейский корпус демонстрирует лучшие результаты борьбы с самовольным оставлением части (СЗЧ) среди других корпусов. Об этом в интервью "Факты ICTV" заявил командир корпуса Андрей Билецкий.

Билецкий назвал условия, которые помогают предотвратить СЗЧ в армии

«Справедливое отношение ко всем»: Билецкий назвал условия, помогающие предотвратить СЗЧ в армии

По словам командира, январь стал рекордным по этому показателю: в подразделениях корпуса было зафиксировано всего 13 случаев СЗЧ. Билецкий подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря комплексному подходу, поскольку "одного простого решения" для этой проблемы не существует.

Среди основных факторов стабильной дисциплины Билецкий выделил создание надлежащих условий для службы, профессионализм командиров и принципиальную справедливость.

"Солдаты должны видеть, что если они "плужат" — их наказывают, но если то же делают и их начальники, то и они понесут свое наказание", — подчеркнул Андрей Билецкий.

Командир уверен, что равное отношение как к рядовому составу, так и к офицерам является фундаментом доверия внутри подразделения, непосредственно влияющего на желание военнослужащих продолжать службу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание "Слово и дело" обнародовало свежий рейтинг доверия украинцев к ведущим военным фигурам страны. Согласно результатам лидером симпатий остается бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, однако разрыв между первым и вторым местом существенно сократился.

Андрей Билецкий: Остается единственным командиром корпуса в рейтинге. По данным январского опроса КМИС, у него 45% доверия против 13% недоверия. Примечательно, что его рейтинг вырос по сравнению с июнем (тогда SOCIS фиксировал 35,1%).

Как отмечают аналитики "Слово и дело", изменение роли Кирилла Буданова в государственной иерархии оказало непосредственное влияние на его узнаваемость и поддержку: "Буданов после назначения главой ОП существенно сократил разрыв с экс-главкомом". Также подчеркивается уникальный статус Андрея Билецкого, который, являясь единственным командиром корпуса в рейтинге, демонстрирует стабильную положительную динамику доверия.



