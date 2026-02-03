logo_ukra

Залужний, Буданов, Білецький та Сирський: хто з військових має найбільший кредит довіри українців — нове опитування
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний, Буданов, Білецький та Сирський: хто з військових має найбільший кредит довіри українців — нове опитування

«Слово і діло»: Залужний та Буданов очолюють рейтинг довіри серед військових лідерів

3 лютого 2026, 16:59




Недилько Ксения

Видання "Слово і діло" оприлюднило свіжий рейтинг довіри українців до провідних військових постатей країни. Згідно з результатами, лідером симпатій залишається колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, проте розрив між першим та другим місцем суттєво скоротився.

Ключові показники рейтингу:

Валерій Залужний: Очолює список із показником довіри у 72% (не довіряють — 21%).

Кирило Буданов: Після свого призначення на посаду голови Офісу Президента продемонстрував значне зростання рейтингу. Йому довіряють 70% опитаних, тоді як рівень недовіри становить лише 19%.

Андрій Білецький: Залишається єдиним командиром корпусу в рейтингу. За даними січневого опитування КМІС, він має 45% довіри проти 13% недовіри. Примітно, що його рейтинг зріс порівняно з червнем (тоді SOCIS фіксував 35,1%).

Олександр Сирський: Чинному Головнокомандувачу довіряють 46% респондентів. Попри вищий на 1% рівень довіри, ніж у Білецького, генерал Сирський має значно більший антирейтинг — йому не довіряють 40% опитаних.

Як зазначають аналітики "Слово і діло", зміна ролі Кирила Буданова в державній ієрархії безпосередньо вплинула на його впізнаваність та підтримку: "Буданов після призначення головою ОП суттєво скоротив розрив із ексголовкомом". Також підкреслюється унікальний статус Андрія Білецького, який, бувши єдиним командиром корпусу в рейтингу, демонструє стабільну позитивну динаміку довіри.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переважна більшість громадян України підтримує завдання ударів по території Російської Федерації. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці січня 2026 року.



