Залужный, Буданов, Билецкий и Сырский: кто из военных имеет самый большой кредит доверия украинцев — новый опрос

Издание "Слово и дело" обнародовало свежий рейтинг доверия украинцев к ведущим военным фигурам страны. Согласно результатам лидером симпатий остается бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, однако разрыв между первым и вторым местом существенно сократился.

Залужный, Буданов, Белецкий и Сырский: кто из военных имеет самый большой кредит доверия украинцев — новый опрос

Ключевые показатели рейтинга:

Валерий Залужный: Возглавляет список с показателем доверия в 72% (не доверяют — 21%).

Кирилл Буданов: После своего назначения на должность главы Офиса Президента продемонстрировал значительный рост рейтинга. Ему доверяют 70% опрошенных, тогда как уровень недоверия составляет всего 19%.

Андрей Билецкий: Остается единственным командиром корпуса в рейтинге. По данным январского опроса КМИС, у него 45% доверия против 13% недоверия. Примечательно, что его рейтинг вырос по сравнению с июнем (тогда SOCIS фиксировал 35,1%).

Александр Сырский: Действующему Главнокомандующему доверяют 46% респондентов. Несмотря на более высокий на 1% уровень доверия, чем у Билецкого, у генерала Сырского значительно больший антирейтинг — ему не доверяют 40% опрошенных.

Как отмечают аналитики "Слово и дело", изменение роли Кирилла Буданова в государственной иерархии оказало непосредственное влияние на его узнаваемость и поддержку: "Буданов после назначения главой ОП существенно сократил разрыв с экс-главкомом". Также подчеркивается уникальный статус Андрея Билецкого, который, являясь единственным командиром корпуса в рейтинге, демонстрирует стабильную положительную динамику доверия.

