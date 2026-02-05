«Безвісти зниклі — це загиблі»: військовий про приховану статистику

Точна кількість втрат України у війні з Росією стане відомою лише після її завершення, коли відбудуться всі обміни полоненими та буде остаточно визначено долю безвісти зниклих військових. Про це заявив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Осман".

Реальні втрати на війні проти росіі

За його словами, після війни стане зрозуміло, що значна частина бійців, які нині вважаються безвісти зниклими, насправді загинули під час бойових дій.

Окремо військовий звернув увагу на проблему відсутності повної інформації щодо українських військовополонених. Російська сторона не надає Україні повних списків утримуваних осіб і не повідомляє реальну кількість полонених.

Як пояснює "Осман", значна частина українських військових не визнається Росією військовополоненими. Натомість їх судять за кримінальними статтями як "державних злочинців", "терористів" або "диверсантів", що унеможливлює прозорий облік.

У зв’язку з цим, за його словами, президент України може оперувати виключно офіційними підтвердженими даними, які є в наявності на цей момент.

Водночас військовий наголошує: реальні цифри втрат значно вищі за ті, що оприлюднюються офіційно.

"Реальна кількість загиблих мінімум у п’ять разів більша. Це розуміє кожен, хто безпосередньо перебуває на війні", — зазначив "Осман".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з весни 2022 року правоохоронні органи України встановили особи та оголосили підозри 211 російським військовослужбовцям, причетним до воєнних злочинів проти цивільного населення в Бучі. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.