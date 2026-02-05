logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Безвести пропавшие — это погибшие»: военный о скрытой статистике
commentss НОВОСТИ Все новости

«Безвести пропавшие — это погибшие»: военный о скрытой статистике

Реальные потери Украины в войне станут известны только после ее завершения и полного обмена пленными, считает военный с позывным «Осман»

5 февраля 2026, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Точное количество потерь Украины в войне с Россией станет известно только после ее завершения, когда состоятся все обмены пленными и будет окончательно определена судьба без вести пропавших военных. Об этом заявил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Османом".

«Безвести пропавшие — это погибшие»: военный о скрытой статистике

Реальные потери на войне против России

По его словам, после войны станет понятно, что значительная часть бойцов, которые сейчас считаются пропавшими без вести, на самом деле погибли во время боевых действий.

Отдельно военный обратил внимание на проблему отсутствия полной информации о украинских военнопленных. Российская сторона не предоставляет Украине полные списки удерживаемых лиц и не сообщает реальное количество пленных.

Как объясняет Осман, значительная часть украинских военных не признается Россией военнопленными. Зато их судят по уголовным статьям как "государственных преступников", "террористов" или "диверсантов", что делает невозможным прозрачный учет.

В связи с этим, по его словам, президент Украины может оперировать исключительно официальными подтвержденными данными, имеющимися на данный момент.

В то же время военный отмечает: реальные цифры потерь значительно выше, чем обнародуемые официально.

"Реальное количество погибших минимум в пять раз больше. Это понимает каждый, кто напрямую находится на войне", — отметил "Осман".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с весны 2022 года правоохранительные органы Украины установили личности и объявили подозрения 211 российским военнослужащим, причастным к военным преступлениям против гражданского населения в Буче. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10278
Теги:

Новости

Все новости