«Безвести пропавшие — это погибшие»: военный о скрытой статистике

Точное количество потерь Украины в войне с Россией станет известно только после ее завершения, когда состоятся все обмены пленными и будет окончательно определена судьба без вести пропавших военных. Об этом заявил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Османом".

Реальные потери на войне против России

По его словам, после войны станет понятно, что значительная часть бойцов, которые сейчас считаются пропавшими без вести, на самом деле погибли во время боевых действий.

Отдельно военный обратил внимание на проблему отсутствия полной информации о украинских военнопленных. Российская сторона не предоставляет Украине полные списки удерживаемых лиц и не сообщает реальное количество пленных.

Как объясняет Осман, значительная часть украинских военных не признается Россией военнопленными. Зато их судят по уголовным статьям как "государственных преступников", "террористов" или "диверсантов", что делает невозможным прозрачный учет.

В связи с этим, по его словам, президент Украины может оперировать исключительно официальными подтвержденными данными, имеющимися на данный момент.

В то же время военный отмечает: реальные цифры потерь значительно выше, чем обнародуемые официально.

"Реальное количество погибших минимум в пять раз больше. Это понимает каждый, кто напрямую находится на войне", — отметил "Осман".

